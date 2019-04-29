Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ Голландец перебрался в мерсисайдский клуб зимой 2018 года за 84 млн евро.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком премьер-лиги сезона-2018/19 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), о чем сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что он опередил в голосовании своего одноклубника Садио Мане, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитника «Челси» Эдена Азара, форварда «Манчестер Сити» Бернарду Силву и его нападающего «горожан» Рахима Стерлинга.

Добавим, что в прошлом году этот приз выиграл другой футболист «Ливерпуля» – форвард Мохамед Салах.