Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ - Советский спорт
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29 апреля 2019 08:13ФутболГичунцев Артур

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Голландец перебрался в мерсисайдский клуб зимой 2018 года за 84 млн евро.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком премьер-лиги сезона-2018/19 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), о чем сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что он опередил в голосовании своего одноклубника Садио Мане, нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, полузащитника «Челси» Эдена Азара, форварда «Манчестер Сити» Бернарду Силву и его нападающего «горожан» Рахима Стерлинга.

Добавим, что в прошлом году этот приз выиграл другой футболист «Ливерпуля» – форвард Мохамед Салах.

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