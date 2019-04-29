СМИ: «Милан» обсудил будущее Гаттузо после поражения от «Торино»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, руководители «россонери» обсудили его будущее после поражения от «Торино» (0:2) в 34-м туре серии А.
Отмечается, что на встрече присутствовали исполнительный директор «Милана» Иван Газидис, директор клуба по стратегическому развитию Паоло Мальдини, а также спортивный и технический директор Леонардо, который приняли решение вернуться к этому вопросу по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает кандидатуры Антонио Конте (экс-наставник «Челси») и Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»).
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