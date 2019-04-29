Каннаваро объявил об уходе из сборной Китая Отметим, что итальянец совмещал два поста – он также работал наставником «Гуанчжоу Эвергранд».

Главный тренер сборной Китая Фабио Каннаваро покинул свой пост, проведя у руля команды всего лишь два матча.

Напомним, ранее его подопечные проиграли сборным Таиланда и Узбекистана.

«При всем уважении к Китаю, а это великая страна, я покидаю пост главного тренера сборной», – написал Каннаваро на Weibo.

Добавим, что Каннаваро возглавил команду в марте этого года.