Венгер отказался отказался стать главным тренером «Лиона» Ранее стало известно, что команду по окончании сезона покинет Бруно Женезио.

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не планирует возвращаться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Telefoot.

Согласно источнику, 69-летний специалист получил предложение о работе с «Лионом», который на данный момент занимает 3-е место в таблице лиги 1.

Отмечается, что Венгер ответил отказом. Ранее сообщалось, что он получил предложения о работе с «ПСЖ» в должности спортивного директора.

Напомним, французский специалист покинул лондонский «Арсенал» в мае 2018 года. С тех пор он остается без работы.