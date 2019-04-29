Венгер отказался отказался стать главным тренером «Лиона»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не планирует возвращаться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Telefoot.
Согласно источнику, 69-летний специалист получил предложение о работе с «Лионом», который на данный момент занимает 3-е место в таблице лиги 1.
Отмечается, что Венгер ответил отказом. Ранее сообщалось, что он получил предложения о работе с «ПСЖ» в должности спортивного директора.
Напомним, французский специалист покинул лондонский «Арсенал» в мае 2018 года. С тех пор он остается без работы.
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