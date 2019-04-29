СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика

Форвард «ПСЖ» Неймар может попасть под санкции Федерации футбола Франции за свое поведение после поражения от «Ренна» (2:2, 5:6 – в серии пенальти) в финале Кубка страны.
Согласно источнику, в организации рассматривают вариант с дисквалификацией бразильца на пять матчей.
Напомним, Неймар, проходя мимо болельщиков, вступил в словесную перепалку с одним из фанатов, после чего ударил его по лицу. Отмечается, что нападающий будет наказан, если старший судья матча включил этот инцидент в свой отчет.
Добавим, что игрок совсем недавно вернулся в строй. Он получил травму в феврале этого года и не выступал долгое время.
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