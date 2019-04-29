СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:48ФутболГичунцев Артур

СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика

Об этом сообщает Foot Mercato.

Форвард «ПСЖ» Неймар может попасть под санкции Федерации футбола Франции за свое поведение после поражения от «Ренна» (2:2, 5:6 – в серии пенальти) в финале Кубка страны.

Согласно источнику, в организации рассматривают вариант с дисквалификацией бразильца на пять матчей.

Напомним, Неймар, проходя мимо болельщиков, вступил в словесную перепалку с одним из фанатов, после чего ударил его по лицу. Отмечается, что нападающий будет наказан, если старший судья матча включил этот инцидент в свой отчет.

Добавим, что игрок совсем недавно вернулся в строй. Он получил травму в феврале этого года и не выступал долгое время.

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