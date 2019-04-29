«Милан» рассматривает Сарри в качестве замены Гаттузо Ранее сообщалось, что клуб обсудил будущее итальянца после поражения от «Торино».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Милан». Об этом сообщает Evening Standard.

Согласно источнику, клуб из серии А попробует пригласить бывшего наставника «Наполи», если он будет уволен из лондонского клуба.

По слухам, боссы «синих» разорвут контракт с тренером, если он не сумеет вывести команду в Лигу чемпионов.

Добавим, что на замену Дженнаро Гаттузо «Милан» также рассматривает наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.