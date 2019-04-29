«Милан» рассматривает Сарри в качестве замены Гаттузо

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Милан». Об этом сообщает Evening Standard.
Согласно источнику, клуб из серии А попробует пригласить бывшего наставника «Наполи», если он будет уволен из лондонского клуба.
По слухам, боссы «синих» разорвут контракт с тренером, если он не сумеет вывести команду в Лигу чемпионов.
Добавим, что на замену Дженнаро Гаттузо «Милан» также рассматривает наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
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