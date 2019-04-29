Артем Дзюба – болельщикам: Спасибо за вашу доброту и поддержку (видео) На данный момент питерский клуб является лидером РПЛ.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в 26-м туре РПЛ.

«Всем привет, хочу поздравить всех с победой. Спасибо за вашу доброту, переживания и поддержку, которая очень важна и нужна любому футболисту и человеку. Я вам благодарен.

Только вернулся из кино, посмотрел фильм «Игры разумов». Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня.

Любите футбол, переживайте за сборную России, а клубные принадлежности уже на ваше усмотрение», – сказал Дзюба.