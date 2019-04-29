Вадим Трифонов – о назначении гендиректором «Спартака»: Это очень смешно

Бывший врач московского «Спартака» Вадим Трифонов прокомментировал слухи о назначении на пост генерального директора красно-белых.
«Это ерунда полная, никакой я не генеральный директор. И никто меня не представлял (команде), и никто меня не назначал генеральным директором. Генерального директора еще никто не назначил, кто там и что пишет, откуда это все берется – все это элемент информационной войны, так скажем. Спасибо большое тому, кто меня «назначил», но это очень и очень смешно.
Генеральным директором «Спартака» я не буду. Вице-президент? Ценю ваш юмор, но не до такой же степени. К этому я не имею никакого отношения», – цитирует Трифонова агентство «РИА Новости».
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