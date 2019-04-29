Широков покинул московское «Динамо» по своей инициативе

Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского «Динамо» Роман Широков покинул свой пост.
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичном футбольном клубе, инициатором данного решения стал сам Широков.
На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков.
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