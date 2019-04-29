Андрей Червиченко: «Локомотиву» очень много судейской помощи оказывается по ходу чемпионата - Советский спорт
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29 апреля 2019 15:19ФутболГичунцев Артур

Андрей Червиченко: «Локомотиву» очень много судейской помощи оказывается по ходу чемпионата

На данный момент команда Юрия Семина занимает 2-е место в таблице РПЛ.

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к возможному участию «Локомотива» в Лиге чемпионов.

«ЦСКА или «Краснодар» в ЛЧ? Я бы обе эти команды хотел видеть в Лиге чемпионов. А вот место «Локомотива» в этой тройке, на мой взгляд, не совсем по праву. Очень много судейской помощи железнодорожникам оказывается по ходу чемпионата.

Мы же знаем, что бывает, когда вытягивают одну команду для участия в Лиге чемпионов. Потом эта команда хуже всех смотрится в групповом турнире обоих еврокубков, становится позором российского футбола. Вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА смотрелись бы в Лиге чемпионов очень хорошо, – цитирует Червиченко «Спорт Уик-Энд».

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