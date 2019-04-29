СМИ: Футболисты «ПСЖ» недовольны игрой экс-полузащитника «Зенита» Паредеса 24-летний аргентинец стал футболистом «ПСЖ» 29 января.

Как сообщает L’Equipe, полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не вызывает уважения у своих партнеров по команде.

Отмечается, что футболисты парижского клуба считают, что Паредес не соответствует уровню команды. Некоторые из них не скрывают своего недовольства и высказали свое мнение лично аргентинцу.

По информации портала transfermarkt.com, «Зенит» получил от «ПСЖ» за трансфер Паредеса 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за парижан 11 матчей в лиге 1, в которых сделал одну голевую передачу.