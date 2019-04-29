«Оренбург» - «Арсенал»: Стартовые составы

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Галаджан, Деспотович.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.
Матч между командами состоится сегодня, 29 апреля, в 17:00 мск.
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