«Оренбург» - «Арсенал»: Стартовые составы - Советский спорт
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29 апреля 2019 16:16ФутболСметанникова Дарья

«Оренбург» - «Арсенал»: Стартовые составы

В Оренбурге состоится матч 26-го тура российской премьер-лиги.

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Галаджан, Деспотович.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Матч между командами состоится сегодня, 29 апреля, в 17:00 мск.

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