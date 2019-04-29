Андрей Тихонов: «Крылья Советов» не полностью погасили передо мной долги - Советский спорт
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29 апреля 2019 16:24ФутболСметанникова Дарья

Андрей Тихонов: «Крылья Советов» не полностью погасили передо мной долги

Специалист покинул пост главного тренера самарского клуба в октябре 2018 года.

Андрей Тихонов сообщил, что «Крылья Советов» частично погасили перед ним долги. В марте специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

«Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью. Когда долги будут погашены полностью - я ни с кем не обсуждал, представители клуба не общаются», - цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что под руководством Тихонова «Крылья Советов» вышли в премьер-лигу в 2018 году.

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