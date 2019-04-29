Андрей Тихонов: «Крылья Советов» не полностью погасили передо мной долги

Андрей Тихонов сообщил, что «Крылья Советов» частично погасили перед ним долги. В марте специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.
«Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью. Когда долги будут погашены полностью - я ни с кем не обсуждал, представители клуба не общаются», - цитирует Тихонова ТАСС.
Напомним, что под руководством Тихонова «Крылья Советов» вышли в премьер-лигу в 2018 году.
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