Андрей Тихонов: «Крылья Советов» не полностью погасили передо мной долги Специалист покинул пост главного тренера самарского клуба в октябре 2018 года.

Андрей Тихонов сообщил, что «Крылья Советов» частично погасили перед ним долги. В марте специалист обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

«Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью. Когда долги будут погашены полностью - я ни с кем не обсуждал, представители клуба не общаются», - цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, что под руководством Тихонова «Крылья Советов» вышли в премьер-лигу в 2018 году.