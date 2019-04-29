Анри предложил свои услуги «Андерлехту»

Французский специалист сам предложил свои услуги «Андерлехту». Анри считает, что клуб из Брюсселя является отличным местом для перезапуска карьеры.
Напомним, что последним место работы Анри был «Монако». Специалист возглавлял клуб с октября прошлого года по январь нынешнего. До этого он работал в тренерском штабе сборной Бельгии.
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Начало финальной встречи — в 20.30.