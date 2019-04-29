Анри предложил свои услуги «Андерлехту» - Советский спорт
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29 апреля 2019 16:24ФутболВащенко Сергей

Анри предложил свои услуги «Андерлехту»

Как сообщает издание HLN, экс-главный тренер «Монако» Тьерри Анри может продолжить карьеру в Бельгии.

Французский специалист сам предложил свои услуги «Андерлехту». Анри считает, что клуб из Брюсселя является отличным местом для перезапуска карьеры.

Напомним, что последним место работы Анри был «Монако». Специалист возглавлял клуб с октября прошлого года по январь нынешнего. До этого он работал в тренерском штабе сборной Бельгии.

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