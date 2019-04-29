Источник: Рассказов не поможет «Спартаку» в концовке сезона

Защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит концовку сезона из-за травмы. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, у 21-летнего футболиста диагностирована трещина в лодыжке. Из-за этого восстановление защитника займет больше времени, чем предполагалось.
Напомним, Рассказов получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0), где стал автором одного из голов.
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