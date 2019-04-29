Владислав Радимов: Кокорин и Мамаев все давно осознали и поняли свою вину

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением насчет суда над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Они, конечно же, неправы, но мне кажется, таких историй в нашей стране очень много, и свое наказание они, безусловно, уже получили. Это мое субъективное мнение. Я не юрист, не могу давать правовой оценки случившемуся, но повторюсь, подобное происходит часто.
Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Все это неправильно, но я уверен, что ребята все давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо», - цитирует Радимова «RT на русском».
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