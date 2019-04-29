Сиссоко и Вертонгег смогут помочь «Тоттенхэму» в матче с «Аяксом»

«Тоттенхэм» на своем поле примет «Аякс» в рамках ½ финала Лиги чемпионов.
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, футболисты Мусса Сиссоко и Ян Вертонгег тренировались в общей группе перед матчем с «Аяксом».
Решение об их участии в завтрашнем матче будет принято позже.
Напомним, Сиссоко получил травму паха в матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вертонгег из-за травмы бедра пропустил субботний матч с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии.
Матч «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится завтра, 30 апреля. Ответная игра пройдет 8 мая в Голландии.
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