Сиссоко и Вертонгег смогут помочь «Тоттенхэму» в матче с «Аяксом» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 17:29ФутболСметанникова Дарья

Сиссоко и Вертонгег смогут помочь «Тоттенхэму» в матче с «Аяксом»

Завтра, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» на своем поле примет «Аякс» в рамках ½ финала Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, футболисты Мусса Сиссоко и Ян Вертонгег тренировались в общей группе перед матчем с «Аяксом».

Решение об их участии в завтрашнем матче будет принято позже.

Напомним, Сиссоко получил травму паха в матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вертонгег из-за травмы бедра пропустил субботний матч с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии.

Матч «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится завтра, 30 апреля. Ответная игра пройдет 8 мая в Голландии.

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