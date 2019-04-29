«Спартак» - «Рубин»: Глушаков и Ломовицкий сыграют с первых минут

Тренерские штабы «Спартака» и «Рубина» определились со стартовыми составами команд на матч 26-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Боккетти, Джикия, Айртон, Глушаков, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш.
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Гапонов, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Тушев, Устинов, Микушин, Абдуллин, Агапов, Степанов, Акбашев, Пантелеев, Шекари, Сагитов.
Матч между командами состоится сегодня, 29 апреля, в 19:30 по московскому времени.