Маурисио Почеттино: «Аякс» проводит фантастический розыгрыш Лиги чемпионов - Советский спорт
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29 апреля 2019 19:18ФутболСметанникова Дарья

Маурисио Почеттино: «Аякс» проводит фантастический розыгрыш Лиги чемпионов

На пути к полуфиналу Лиги чемпионов «Аякс» выбил «Реал» и «Ювентус».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Выход в полуфинал - это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. «Аякс» проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, потом прошли (мадридский) «Реал» и (туринский) «Ювентус». Будет очень тяжело. «Аякс» полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч.

«Аякс» заслуживает множества добрых слов. Тренер и игроки проделывают фантастическую работу. Это немного похоже на наш случай. Никто не верил, что «Аякс» имеет шанс выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится завтра, 30 апреля. Ответная игра пройдет 8 мая в Голландии.

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