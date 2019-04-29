Олег Кононов: Глушаков покинет «Спартак»? У нас команду никто не покидает

«Спартак» в рамках 26-го тура РПЛ сыграет дома с «Рубином». Олег Кононов дал комментарий в преддверии матча.
«Про Глушакова говорят, что он, скорее всего, покинет команду? У нас команду никто не покидает. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Давайте работать каждую игру исходя из того, что пишут на нашем сайте.
Влияют ли слухи на мою работу? Ничего не влияет. У меня есть команда, есть очередная игра, и это самое главное. Чемпионат продолжается, мы в гонке, и все зависит от нас», - сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».
После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
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