Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте - Советский спорт
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29 апреля 2019 20:44ФутболСметанникова Дарья

Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте

«Оренбург» на своем поле принимал «Арсенал» и сыграл вничью – 1:1 в матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча в Оренбурге.

«Ничья на выезде — неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом, результат нормальный. Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбол без ошибок не бывает.

В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».

«Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого игра в запасе. У тульской команды в активе 39 очков. На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция.

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