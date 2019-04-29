Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча в Оренбурге.
«Ничья на выезде — неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом, результат нормальный. Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбол без ошибок не бывает.
В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».
«Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого игра в запасе. У тульской команды в активе 39 очков. На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция.
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