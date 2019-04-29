Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте «Оренбург» на своем поле принимал «Арсенал» и сыграл вничью – 1:1 в матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча в Оренбурге.

«Ничья на выезде — неплохой результат. Все знают, что в Оренбурге тяжело играть. В целом, результат нормальный. Обычно, что на табло, то и по игре. Доволен тем, что футболисты играли до конца, терпели, ждали. Жалко, что футбол без ошибок не бывает.

В Москву прилетим, посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте», - цитирует Черевченко «Матч ТВ».

«Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого игра в запасе. У тульской команды в активе 39 очков. На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция.