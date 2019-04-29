Источник: Жиго может пропустить концовку сезона - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:05ФутболСметанникова Дарья

Источник: Жиго может пропустить концовку сезона

Французу предстоит медицинское обследование в Риме.

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может пропустить концовку текущего сезона. Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации издания, француза беспокоит мениск, что является последствием операции на крестообразной связке.

Отметим, что Жиго не попал в заявку на матч «Спартака» с «Рубином», а также пропускал игру с тульским «Арсеналом» (0:3).

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