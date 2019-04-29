Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:14ФутболСметанникова Дарья

Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает

«Оренбург» на своем поле принимал «Арсенал» и сыграл вничью – 1:1 в матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча с тульской командой.

«Хорошо, что отыгрались, хотя мы ничего не дали сопернику создать. Опять какой-то нелепый гол. Семь-восемь человек в штрафной — и допустили такой удар с добивания.

Но мы сами имели ряд очень хороших моментов. Первый эпизод был минуте на 10-й у Деспотовича. Еще ряд подходиков, когда мы должны были открывать счет. Но такой нелогичный футбол, не доводим дело до конца. Не используем свои моменты, и футбольный бог за это наказывает.

Тем не менее игроки молодцы, продолжили играть, выстрадали гол и ушли от поражения. Одно очко — шаг вперед. Хотя, конечно, обидно, ведь мы настраивались на победу», - сказал Федотов на пресс-конференции.

На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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