Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает «Оренбург» на своем поле принимал «Арсенал» и сыграл вничью – 1:1 в матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча с тульской командой.

«Хорошо, что отыгрались, хотя мы ничего не дали сопернику создать. Опять какой-то нелепый гол. Семь-восемь человек в штрафной — и допустили такой удар с добивания.

Но мы сами имели ряд очень хороших моментов. Первый эпизод был минуте на 10-й у Деспотовича. Еще ряд подходиков, когда мы должны были открывать счет. Но такой нелогичный футбол, не доводим дело до конца. Не используем свои моменты, и футбольный бог за это наказывает.

Тем не менее игроки молодцы, продолжили играть, выстрадали гол и ушли от поражения. Одно очко — шаг вперед. Хотя, конечно, обидно, ведь мы настраивались на победу», - сказал Федотов на пресс-конференции.

На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция в турнирной таблице российской премьер-лиги.