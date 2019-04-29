Курбан Бердыев: Игру нынешнего «Спартака» разобрать было проще, чем когда-либо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 21:41ФутболЗибрак Артем

Курбан Бердыев: Игру нынешнего «Спартака» разобрать было проще, чем когда-либо

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1).

- Ничья закономерна. Думаю, наше место в турнирной таблице не соответствует нашему уровню, но травмы Граната и других лидеров мешают добиваться более высоких результатов. Надеемся на нашу молодежь. Егор Сорокин забил очередной мяч, потому что его отличает повышенная агрессивность в чужой штрафной. Даже выше, чем у некоторых нападающих. Было ли сложно разобрать игру нынешнего «Спартака»? В этот раз было проще, чем когда либо, - сказал Бердыев.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/04 14:00Футбол
Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
29/04 09:55Футбол
Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лигиВ понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.
29/04 21:30Футбол
Сорокин забил «Спартаку». Видео всех голов 26-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.
29/04 17:32Футбол
«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
Новости
21:55 Футбол Олег Кононов: У Рассказова трещина лодыжки, у Жиго - рецидив старой травмы
21:55 Футбол «Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче
21:54 Футбол Олег Кононов: Возможно, на игру с «Рубином» наложилась эмоциональная нагрузка
21:51 Футбол Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»
21:47 Футбол Олег Кононов: В первую очередь причина в том, что у нас много травмированных футболистов
21:41 Хоккей Форвард СКА Прохоркин договорился с клубом НХЛ
21:41 Футбол Курбан Бердыев: Игру нынешнего «Спартака» разобрать было проще, чем когда-либо
21:37 Футбол Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»
21:32 Футбол Ванда Нара: Икарди останется в «Интере» на 150 лет
21:25 Футбол Гол Сорокина принес «Рубину» гостевую ничью со «Спартаком»
21:14 Футбол Владимир Федотов: «Оренбург» не использует свои моменты, и футбольный бог за это наказывает
21:11 Футбол Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года
21:08 ММА Джо Роган: В среднем дивизионе UFC появилась новая звезда
21:05 Футбол Источник: Жиго может пропустить концовку сезона
21:02 Футбол «Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА
20:44 Футбол Игорь Черевченко: Посмотрим, как сыграл «Спартак». Хорошо, если останемся на пятом месте
20:41 Хоккей Нападающий «Каролины»: Тяжелейший плей-офф в плане травм
20:37 Теннис Панова и Звонарева выбыли из розыгрыша турнира в Рабате в парном разряде
20:31 Хоккей Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019
20:25 Футбол Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы на аукционе за 30 тысяч евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика