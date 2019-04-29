Олег Кононов: В первую очередь причина в том, что у нас много травмированных футболистов - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:47ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: В первую очередь причина в том, что у нас много травмированных футболистов

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу над «Рубином» (1:1).

- Нет моментов в позиционном нападении? Главное, что моменты есть, и как они создаются, значения не имеет. Соперники против нас закрываются. Возможно, нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми контратаками. Был ли готов к длительному построению игры? Был готов к любому повороту событий. Мне хочется, чтобы команда играла в футбол, который приносил бы результат и удовольствие от игры. В первую очередь причина в том, что у нас много травмированных футболистов. В любом случае хотелось бы, чтобы футболисты, молодые и ветераны, прогрессировали. Ребята работают, им нужно время.

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