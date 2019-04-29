Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке» - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:51ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов о своих перспективах в клубе.

- В следующем сезоне вижу «Спартак», который будет приносить удовлетворение от игры и результата, а футболисты прогрессировали и двигались по карьере. Подать в отставку, если задачи не будут решены? Готов работать в «Спартаке» и строить новую команду, которая мне доверена. На скользкие вопросы отвечать не хочу. Справляюсь ли я со своей работой? А вы? Вот и я тоже.

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