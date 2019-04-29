Олег Кононов: Возможно, на игру с «Рубином» наложилась эмоциональная нагрузка - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:54ФутболЗибрак Артем

Олег Кононов: Возможно, на игру с «Рубином» наложилась эмоциональная нагрузка

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов - о матче против «Рубина» (1:1).

- Что получается? Мы двигаемся в своем направлении. Команда хочет играть в свой футбол. У меня есть доверие, и у игроков есть мое доверие. Это главное. Мы отыграли непростые матчи за 10 дней. Возможно, на эту игру наложилась эмоциональная нагрузка. Не так были сегодня свежи. В первую очередь из-за этого мы не так хорошо переходили из обороны в атаку. Бывают такие игры, как в Туле, где провалили первый тайм.

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