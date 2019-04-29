Андрей Червиченко: Какая «Спартаку» Лига чемпионов? Там Лига Европы под вопросом «Спартак» упустил победу над «Рубином» (1:1) в домашнем матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог матча на «Открытие Арене».

«Средняя игра, не особо интересно. С игрой «Краснодар» — ЦСКА не сравнить. Было ощущение, что после 60-й минуты «Спартак» не сможет удержать победу, потому что они явно хотели сохранить этот минимальный счет. Ну, и как это часто бывает в футболе, получили, все по делу. Ожидаемо, что «Спартак» уже никаких чудес на финише сезона не сможет сделать, все предсказуемо.

Что касается «Рубина», то команда была неплоха, мяч сильно не выбивали. Нормальная команда, игроки открывались, ловили соперника на контратаках, а во второй половине второго тайма, наверное, больше атаковали. Я думаю, казанцы еще в процессе становления, новая команда и много новых игроков.

«Спартак» же разобранный и ничего интересного не показывает, может, пятое место зацепит, хотелось бы этого, потому что москвичи в еврокубках будут убедительнее, чем «Арсенал». А с другой стороны, неплохо другим командам попробовать себя в еврокубках. Не знаю, все может быть, но объективно будет нелегко. Лига чемпионов? Какая Лига чемпионов? Там Лига Европы под вопросом», - цитирует Червиченко Sport24.ru.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.