Самуэль Жиго: Надеюсь, что сезон для меня не закончен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своем повреждении.
«Я не знаю, серьезная ли у меня травма. Будет обследование, еду в четверг в Рим. Закончен ли для меня сезон? Не знаю. Надеюсь, что не закончен. Если мне потребуется операция, то, к сожалению, да», - цитирует Жиго РИА Новости.
Отметим, что Жиго не попал в заявку на матч «Спартака» с «Рубином» (1:1), а также пропускал игру с тульским «Арсеналом» (0:3).
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