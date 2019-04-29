Егор Сорокин: «Спартак» — мои клиенты? Да нет, просто стечение обстоятельств (видео) «Рубин» благодаря голу Егора Сорокина сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в гостевом матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин подвел итог матча в Москве. Центральный защитник забил мяч на 87-й минуте.

«Столько забиваю благодаря команде. Если б не они, не смог бы. «Спартак» — мои клиенты? Да нет, просто стечение обстоятельств.

Не скажу, что мы в каждом матче аутсайдеры. Просто по очкам так выглядит. Есть молодежь, которая старается и растет, есть опытные парни, которым есть, что доказывать. Мы не мальчики для битья.

На чем Бердыев делал акцент? Это секрет. Посмотрите игру и сделайте выводы. Не помню уже, как играли со «Спартаком» в первом круге. Матч сыграл и забыл.

Слухи о трансферах комментировать не хочу. У меня контракт с «Рубином», - приводит слова Сорокина Sport24.ru.

Отметим, что 23-летний защитник забил шесть мячей в текущем чемпионате. Ранее Сорокин забивал «Ростову», два мяча «Зениту», «Уфе» и дважды «Спартаку».