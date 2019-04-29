Роман Павлюченко: Половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:33ФутболСметанникова Дарья

Роман Павлюченко: Половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в домашнем матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил игру команды.

«Больно смотреть на «Спартак». Все отсутствует полностью, как будто вчера собрали футболистов и они вышли и не знают, что делать с мячом. Тут дело не в тренере, а в составе, который есть сейчас в «Спартаке». Половина футболистов, которые есть в «Спартаке», не соответствует уровню команды.

Да, есть молодежь, но пока эта молодежь не сравнится с молодежью «Краснодара», это совсем разный уровень. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь 5-6 футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня футболисты, но некоторые не тянут уровень.

«Спартак» — это команда, которая каждый год должна бороться за чемпионство. Сейчас начнут говорить, что тренер виноват, да нет. Тут, наверное, нет вины тренера, просто с сегодняшними футболистами «Спартак» не может решать большие задачи», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.

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