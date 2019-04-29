Налоговые органы Бразилии наложили арест на самолет и вертолет Неймара - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:42ФутболСметанникова Дарья

Налоговые органы Бразилии наложили арест на самолет и вертолет Неймара

Об этом сообщил адвокат футболиста Маркус Недер.

Бразильская налоговая инспекция наложила арест на часть имущества нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Folha de S.Paulo.

По информации издания, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 миллионов реалов (около 17,5 млн долларов) в результате перехода из «Сантоса» в «Барселону».

В рамках дела был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Напомним, что бразильский форвард перешел в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году.

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