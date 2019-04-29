Андрей Тихонов: У Кононова в «Краснодаре» исполнители были лучше, чем сейчас в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу Олега Кононова у руля московской команды.
«Я понимаю, в какой футбол хочет играть Кононов. Но посмотрите, какие футболисты у него были в «Краснодаре» и какие есть в «Спартаке». Там исполнители были лучше. Сейчас половина состава «Спартака» ничем не лучше того же «Рубина», - цитирует Тихонова «Матч ТВ».
После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.
В следующем туре команда Олега Кононова 4 мая сыграет в гостях с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева днем ранее примут «Оренбург».
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