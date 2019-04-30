«Спартак» повторил неудачную осеннюю серию, набрав четыре очка за пять матчей  - Советский спорт
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30 апреля 2019 01:44Футбол

«Спартак» повторил неудачную осеннюю серию, набрав четыре очка за пять матчей 

С 6 апреля 2019 года «Спартак» в пяти матчах чемпионата России трижды уступил, один раз сыграл вничью и одержал только одну победу. Разница мячей при этом составила 4-8. Предыдущая подобная серия у красно-белых была в октябре-ноябре 2018 года. 

Тогда под руководством Массимо Карреры в добавленное время «Спартак» вырвал победу у «Енисея» в гостях – 3:2 (7 октября). 21 октября «Спартак» уступил дома «Арсеналу» - 2:3. Затем под руководством Рауля Рианчо 29 октября красно-белые в гостях упустили в добавленное время победу над «Рубином» - 1:1, 4 ноября потерпели поражение от «Урала» - 1:2 (победный мяч на 76-й минуте забил Андрей Панюков) и завершили серию поражением 11 ноября от «Уфы» - 0:2 (два мяча были пропущены в последние 15 минут матча).

Неудачная серия тогда прервалась сразу после прихода Олега Кононова на пост главного тренера.

Любопытно, что в новой неудачной пятиматчевой серии «Спартак» также набирал очки в играх с «Енисеем» и «Рубином».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. От четвертого места (ЦСКА) его отделяют четыре очка, от первого («Зенит») - 17 очков.

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