Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврах «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в ½ финала Лиги чемпионов.

«Мы хотим продолжать наш путь, – приводит слова голландца официальный сайт УЕФА. – То, что мы в полуфинале, – это уже удивительно. Никто не мог предположить в начале сезона, что команда из Голландии окажется в полуфинале.

Мы действуем по такому принципу: мы уже добились кое-чего, но хотим большего. Команда не собирается почивать на лаврах».

Напомним, первый матч «Тоттенхэм» – «Аякс» пройдет 30 апреля на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – 22:00 (мск).

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» выбил из борьбы «Реал» и «Ювентус».