Донни ван де Бек: Первый матч в гостях? Для меня это не имеет большого значения - Советский спорт
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30 апреля 2019 07:26ФутболЛипкин Антон

Донни ван де Бек: Первый матч в гостях? Для меня это не имеет большого значения

«Аякс» сыграет в Лондоне с «Тоттенхэмом» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек высказался о том, что первый матч ½ финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» его команда проведет в гостях.

«Очень часто говорят, что сначала лучше играть на выезде, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт УЕФА. – Но в предыдущих раундах все было по-другому, но завершилось в нашу пользу. Для меня это не имеет большого значения».

Напомним, первый матч «Тоттенхэм» – «Аякс» пройдет 30 апреля на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – 22:00 (мск).

Ранее в 1/8 и ¼ финала «Аякс» выбил поочередно «Реал» и «Ювентус», проводя первые матчи на своем поле.

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