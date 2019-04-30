«Аякс» хочет арендовать Эдегора у «Реала» - Советский спорт
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30 апреля 2019 10:11ФутболЛипкин Антон

«Аякс» хочет арендовать Эдегора у «Реала»

Норвежец играет в «Витессе» у Леонида Слуцкого.

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды в «Витессе», может оказаться летом в «Аяксе», сообщает De Telegraaf.

При этом «Реал» не рассматривает вариант продажи 20-летнего норвежца, поэтому в Амстердаме он также может оказаться на правах аренды сроком на два года.

Однако перед этим «Реал» намерен продлить контракт с Эдегором, истекающий в 2021 году.

Напомним, Эдегор перешел в «Реал» в январе 2015 года из «Стремгодсета». С января 2017 года по конец прошлого сезона он выступал за «Херенвен», после чего перешел в «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.

В нынешнем сезоне на его счету 33 матча чемпионата и Кубка Голландии, в которых он забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

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