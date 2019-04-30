Артем Ребров: У «Спартака» нет человека, который мог бы на поле расставить всех по местам «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказался о ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре премьер-лиги на «Открытие Арене» в Москве.

«Почему «Спартак» пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях, – сказал 35-летний вратарь во время разбора игры на официальном YouTube-канале клуба. – Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам.

Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали «сколько можно»? А что они еще могут кричать?».

Напомним, после 26 туров «Спартак» занимает пятое место, отставая на четыре очка от ЦСКА.