Александр Бубнов: Кононов действительно в меньшей степени причастен к провалу «Спартака» Красно-белые занимают пятое место в премьер-лиге.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о причинах неудачных результатов «Спартака» в нынешнем сезоне.

«В первую очередь, вина лежит на неграмотной стратегии клуба, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Неслучайно имели место значительные перестановки в руководстве.

Главный тренер действительно в меньшей степени причастен к провалу: Кононов возглавил команду по ходу сезона, вынужден работать с имеющимися в наличии футболистами, а во второй части сезона столкнулся с еще большими кадровыми трудностями по причине аренд и травм.

Вместе с тем на Кононове все равно лежит ответственность за результат и игру. Ни того, ни другого у «Спартака» сейчас нет».

Напомним, накануне «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 26-м туре премьер-лиги и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице.