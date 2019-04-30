УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:55ФутболСметанникова Дарья

УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы

В полуфинале Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» - «Челси» и «Арсенал» - «Валенсия».

Стали известны имена арбитров, которые обслужат первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

Матч «Айнтрахт» - «Челси» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты рефери — Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Дополнительные ассистенты рефери — Хесус Хиль Мансано, Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Рауль Кабанеро.

Игру «Арсенал» - «Валенсия» обслужит французская бригада судей под руководством Клемана Тюрпена. Ассистенты рефери — Николя Дано, Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты рефери — Бенуа Бастьен, Рюдди Бюке. Четвертый арбитр — Хишам Закрани.

Обе встречи пройдут в четверг, 2 мая. Начало матчей в 22:00 по московскому времени.

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