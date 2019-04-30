Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в марте. У футболиста была зафиксирована травма латерального мениска правого колена.
Как сообщает пресс-служба петербургской команды, Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе «Зенита»
Команда готовится к гостевому матчу с «Ахматом» в рамках 27-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится 4 мая в Грозном в 16:30 мск.
26-летний Кузяев в нынешнем сезоне провел 30 матчей за «Зенит», в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
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