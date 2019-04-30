Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Фернандеса, но получил отказ - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:30ФутболСметанникова Дарья

Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Фернандеса, но получил отказ

Защитник выступает за московский клуб с 2012 года.

«Зенит» собирается приобрести у ЦСКА защитника Марио Фернандеса. Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, петербургский клуб предложил армейцам 20 миллионов евро за натурализованного бразильца, однако получил отказ.

Вели переговоры о трансфере президенты клубов – Александр Медведев и Евгений Гинер.

Отметим, что 28-летний Фернандес является самым дорогим футболистом РПЛ по данным transfermarkt. Его стоимость оценивается в 26 млн евро.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 31 матч, забив один мяч и сделав восемь голевых передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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