Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Фернандеса, но получил отказ

«Зенит» собирается приобрести у ЦСКА защитника Марио Фернандеса. Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, петербургский клуб предложил армейцам 20 миллионов евро за натурализованного бразильца, однако получил отказ.
Вели переговоры о трансфере президенты клубов – Александр Медведев и Евгений Гинер.
Отметим, что 28-летний Фернандес является самым дорогим футболистом РПЛ по данным transfermarkt. Его стоимость оценивается в 26 млн евро.
В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА 31 матч, забив один мяч и сделав восемь голевых передач. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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