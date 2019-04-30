И.о. пресс-атташе «Спартака»: Не бросайте клуб! - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

И.о. пресс-атташе «Спартака»: Не бросайте клуб!

Филипп Папенков обратился к болельщикам.

Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 26-го тура премьер-лиги на «Открытие Арене».

«Я попал в «Спартак» в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность – настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и «набрасывают» – это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема «Спартака» всегда востребована, а о совести у каждого представления свои.

Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем-2017 это дико злит. Но я верю, что уже скоро все наладится. Этот сезон-испытание уйдет в прошлое, и первым снова будет «Спартак»! Не бросайте его, не предавайте!», – написал Папенков.

Напомним, после 26 туров «Спартак» занимает пятое место, отставая на четыре очка от ЦСКА.

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