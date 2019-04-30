«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом» Болельщики «Спартака» устроили погром стадиона в Туле после поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура российской премьер-лиги.

Глава Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за поведение болельщиков в Туле.

«За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 125 тысяч. За неправомерные действия зрителей, что сидели на ограждении — штраф 75 тысяч рублей. За причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта — на 50 тысяч рублей оштрафован «Спартак», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, что болельщики «Спартака» выломали несколько десятков кресел, а также попытались сжечь их.