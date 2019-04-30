Мусаев и Гончаренко оштрафованы по 30 тысяч рублей после матча 26-го тура «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:0) в домашнем матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах по итогам 26-го тура.

«Анжи» — «Ростов»: болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения (50 тысяч штраф). «Динамо» — «Ахмат»: «Динамо» за скандирование болельщиками ненормативной лексики — 100 тысяч рублей штраф. «Локомотив» — «Енисей»: Юрий Семин покидал пределы технической зоны и оштрафован на 30 тысяч. «Краснодар» — ЦСКА: ЦСКА за многократное использование болельщиками пиротехники оштрафован на 125 тысяч. Тренер Мусаев и главный тренер Гончаренко — по 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

«Спартак» — «Рубин»: болельщики «Спартака» использовали одно шумовое устройство (10 тысяч штраф). Скандирование болельщиками «Спартака» нецензурных выражений (100 тысяч рублей штраф). Курбан Бердыев оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны», - добавил глава КДК РФС.