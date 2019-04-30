Сергей Кирьяков: «Краснодар» готов к Лиге чемпионов, но ему обязательно нужно усиление - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:38ФутболЛипкин Антон

Сергей Кирьяков: «Краснодар» готов к Лиге чемпионов, но ему обязательно нужно усиление

«Краснодар» занимает третье место за четыре тура до окончания сезона.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о перспективах «Краснодара» выйти в Лигу чемпионов.

«Все в руках «Краснодара», – приводят «Известия» слова Кирьяков. – У них впереди непростой матч с «Ростовом», но в целом все оставшиеся соперники «быкам» вполне по силам.

«Горожане» должны удержать тот гандикап, который они себе создали. Если упустят эту возможность, то винить останется только себя.

«Краснодар» всегда был близок к Лиге чемпионов, но каждый раз оступался в самой концовке. Уверен, клуб готов к турниру такого уровня. Но ему обязательно будет нужно усиление на следующий сезон».

Напомним, в 27-м туре 5 мая «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом». Начало матча – 19:00 (мск).

На данный момент команда занимает третье место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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