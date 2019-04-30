Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на выездной матч, который пройдет 1 мая.
Заявка «Монако»:
Вратари – Бенальо, Си;
Защитники – Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Бадиашиле;
Полузащитники – Адриэн Силва, Шадли, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н»Дорам;
Нападающие – Силла, Фалькао, Мбула.
Матч «Ренн» - «Монако» состоится завтра, 1 мая, в 20:00 мск. После 33 туров лиги 1 «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Ренн» - 11-е.
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