Федор Черных: Не сказал бы, что у ЦСКА спад, просто им не везет «Динамо» сыграет с ЦСКА в 27-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Динамо» Федор Черных прокомментировал предстоящий матч 27-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

«Нас ждет очень важная игра против хорошей команды, – приводят «Известия» слова 27-летнего Черных. – В прошлом сезоне нам удалось обыграть ЦСКА на выезде, хотим увезти очки и в этот раз.

Я бы не сказал, что у армейцев есть какой-то спад. Они во всех матчах хорошо играют, просто в некоторых моментах им не везет».

Напомним, матч ЦСКА – «Динамо» пройдет 5 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).

После 26 туров «Динамо» набрало 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У ЦСКА 44 очка и четвертое место.