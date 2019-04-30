Андрей Тихонов: Бердыев недоволен ничьей со «Спартаком»? Так у Полоза было 3-4 момента

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ничьей с «Рубином» (1:1) в 26-м туре премьер-лиги.
«Общался с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым), у нас хорошие отношения, – приводит слова Тихонова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Его команда продолжает действовать в том стиле, который он поддерживает.
«Рубин» играет от себя. Если идет давление, команда обороняется, терпит, ждет своего шанса. Если же все происходит как сегодня, то идет открытый футбол.
Почему Курбан Бекиевич говорит, что недоволен ничьей? Потому что у того же Полоза было три-четыре хороших момента. Можно сказать, что моментов было плюс-минус одинаково».
Напомним, после 26 туров «Спартак» занимает пятое место, отставая на четыре очка от ЦСКА.
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