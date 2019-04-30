Магомед Оздоев: Это и правда счастливый момент – бороться за чемпионство и наслаждаться игрой - Советский спорт
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30 апреля 2019 15:13ФутболЛипкин Антон

Магомед Оздоев: Это и правда счастливый момент – бороться за чемпионство и наслаждаться игрой

Весной полузащитник «Зенита» стал твердым игроком стартового состава.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о прогрессе, которого добился в весенней части сезона.

«Не сказал бы, что это какой-то огромный рывок – считаю, сделал то, что и должен был, – приводит слова 26-летнего полузащитника официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Всегда отдавался работе на все 100 процентов, уважал тренерский штаб и его решения – и вот выпал шанс выйти и помочь команде.

Но это и правда счастливый момент – идти на первом месте, бороться за чемпионство, наслаждаться игрой. У меня немаленькая карьера, много было хорошего, но это время – самое прекрасное».

Напомним, весной Оздоев начал в запасе только один матч, тогда как во всех других – выходил в стартовом составе.

Всего в нынешнем сезоне на его счету один гол и одна результативная передача в 21 матче во всех турнирах за «Зенит».

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